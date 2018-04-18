Ещё
Раскрыты подробности нападения подростка на башкирскую школу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыты подробности нападения подростка на башкирскую школу 

Lenta.ru 1 час назад
Башкирский школьник, устроивший резню на занятиях, по предварительной информации, не пришел на урок информатики и сидел в коридоре, но учительница привела его в кабинет. Об этом в среду, 18 апреля, сообщает ufa1.ru.
В классе подросток ранил ножом одноклассницу и педагога, выплеснул в кабинете принесенный с собой бензин и поджег его. Затем мальчик попытался покончить с собой.
«Пожарная сигнализация сработала, и ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула со 2-го этажа. От пожара никто не пострадал. Подросток и потерпевшие госпитализированы», — рассказали изданию в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).
По данным СКР, нападение произошло в классе, где учатся дети с задержкой психического развития.
От нападения, предположительно, пострадала 29-летний преподаватель информатики Екатерина Першина, победившая в конкурсе «Учитель года — 2017».
«По нашей информации, четверо пострадавших доставлены в больницу города Стерлитамака, из них трое — дети. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Характер травм уточняется», — сообщили ТАСС в региональном Минздраве.
В ходе эвакуации очевидцы сочли происходящее учениями. В настоящее время возгорание ликвидировано. Детям разрешили вернуться в здание за вещами. На месте работает следственно-оперативная группа. 19 апреля занятия будут проходить в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что утром 18 апреля подросток напал на учеников и учителей школы № 1 города Стерлитамака.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях918
Засосало насмерть32
Нападение на школу произошло в Башкирии213
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды33
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
04:51
Израиль готовит атаку на Т-4
Армия В мире
03:10
Владимир Фриске продолжил войну с Шепелевым
Шоу-бизнес
00:33
Рыбка готовится к борьбе
Шоу-бизнес
01:00
Рапунцель приняла сторону мужа в конфликте
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение