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«Опять горит кровля»: жители Уралмаша рассказали о пожаре на ЗиКе
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«Опять горит кровля»: жители Уралмаша рассказали о пожаре на ЗиКе 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Жители Уралмаша сообщили о дыме, который поднимается над цехами завода имени Калинина.
«Что-то горит, похоже, ЗиК», — сообщил один из читателей E1.RU.
«На заводе имени Калинина горит цех, людей эвакуируют», — написала уже более конкретно читательница Татьяна.
«На заводе им. Калинина опять горит кровля», — рассказала горожанка Елена.
В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили, что вызов на предприятие был, но информацию о том, что произошло на закрытом объекте, они раскрывать не могут. В приёмной руководителя завода имени Калинина сообщили, что информации о пожаре у них нет.
Неделю назад, 11 апреля, уже была аналогичная история. Тогда также горожане сообщали о дыме, но информацию на ЗиКе не подтверждали.
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