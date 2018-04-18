«Опять горит кровля»: жители Уралмаша рассказали о пожаре на ЗиКе

Жители Уралмаша сообщили о дыме, который поднимается над цехами завода имени Калинина.

«Что-то горит, похоже, ЗиК», — сообщил один из читателей E1.RU.

«На заводе имени Калинина горит цех, людей эвакуируют», — написала уже более конкретно читательница Татьяна.

«На заводе им. Калинина опять горит кровля», — рассказала горожанка Елена.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области подтвердили, что вызов на предприятие был, но информацию о том, что произошло на закрытом объекте, они раскрывать не могут. В приёмной руководителя завода имени Калинина сообщили, что информации о пожаре у них нет.

Неделю назад, 11 апреля, уже была аналогичная история. Тогда также горожане сообщали о дыме, но информацию на ЗиКе не подтверждали.