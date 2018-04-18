Под Волгоградом сгорели четыре припаркованных автомобиля 

В городе-спутнике Волгограда Волжском сгорели четыре припаркованных автомобиля.
Как сообщает РИА34, пожар произошел сегодня в три часа ночи на улице Александрова около неподалеку от жилого комплекса «Троя».
— Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 3:06, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — Горели автомобили «Тойота Авенсис» 2007 года выпуска, огонь уничтожил 0.5 кв.м., «Рено Логан» на площади 1.5кв.м., автомобиль «Фольксваген Туарег» и «Лада Гранта» сгорели практически полностью.
Уточняется, что на место возгорания выезжали спасатели 32-й пожарно-спасательной части. Полностью огонь был ликвидирован в 03:21. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
По словам жителей Волжского, которое обсуждают происшествие с раннего утра, причиной пожара стал поджог «Фольксвагена». Сначала загорелся этот автомобиль, а потом огонь перекинулся на остальные.