Под Волгоградом сгорели четыре припаркованных автомобиля

Как сообщает РИА34, пожар произошел сегодня в три часа ночи на улице Александрова около неподалеку от жилого комплекса «Троя».

— Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 3:06, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области . — Горели автомобили «Тойота Авенсис» 2007 года выпуска, огонь уничтожил 0.5 кв.м., «Рено Логан» на площади 1.5кв.м., автомобиль «Фольксваген Туарег» и «Лада Гранта» сгорели практически полностью.

Уточняется, что на место возгорания выезжали спасатели 32-й пожарно-спасательной части. Полностью огонь был ликвидирован в 03:21. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.