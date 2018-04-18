Ещё
Под Волгоградом сгорели четыре припаркованных автомобиля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Волгоградом сгорели четыре припаркованных автомобиля 

ria34.ru 1 час назад
Фото: ria34.ru
В городе-спутнике Волгограда Волжском сгорели четыре припаркованных автомобиля.
Как сообщает РИА34, пожар произошел сегодня в три часа ночи на улице Александрова около неподалеку от жилого комплекса «Троя».
— Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 3:06, — пояснили РИА34 в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. — Горели автомобили «Тойота Авенсис» 2007 года выпуска, огонь уничтожил 0.5 кв.м., «Рено Логан» на площади 1.5кв.м., автомобиль «Фольксваген Туарег» и «Лада Гранта» сгорели практически полностью.
Уточняется, что на место возгорания выезжали спасатели 32-й пожарно-спасательной части. Полностью огонь был ликвидирован в 03:21. Погибших и пострадавших нет. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.
По словам жителей Волжского, которое обсуждают происшествие с раннего утра, причиной пожара стал поджог «Фольксвагена». Сначала загорелся этот автомобиль, а потом огонь перекинулся на остальные.
ria34.ru: последние новости
Пять вагон с цементом сошли с рельсов в Михайловском районе Администрацию Михайловки по решению суда обязали убрать огромную свалку В Краснооктябрьском районе Волгограда загорелись три легковушки
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США разместили в Греции ядерное оружие288
Нападение на школу произошло в Башкирии264
Засосало насмерть58
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1214
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда10
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
00:51
Украина показала поставленные Польшей БМП
Украина Армия
00:13
Отставшего от мамаши щенка спас водитель
Общество
02:41
Оккультисты орудуют на кладбище в Челябинске
Происшествия Общество
01:07
Из терпящего бедствие лайнера вели репортаж
Происшествия
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
01:35
Кэти Перри оконфузилась в прямом эфире
Шоу-бизнес
00:54
«Дуэль» с российской подлодкой скрывает позор британского флота
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение