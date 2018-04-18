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В Ростовской области за сутки сгорели четыре машины
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В Ростовской области за сутки сгорели четыре машины 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростовской области за сутки 17 апреля сгорели сразу четыре автомобиля. В полпятого утра в донской столице загорелся Hyundai Starex, припаркованный в микрорайоне Левенцовский. Тушение пожара велось силами шести спасателей, на месте работало две машины спецтехники. Ликвидировать возгорание удалось за пару минут.
Примерно в это же время в Таганроге тушили Nissan Note и «ВАЗ 2107». Для устранения возгорания были вызваны пять пожарных на двух машинах. Огонь распространился на 5 кв м, его удалось полностью ликвидировать в 4:44.
И наконец в 00:20 у моста через реку Маныч в хуторе Краснодонской Багаевского района загорелась Kia Optima. Огонь распространился на 6 кв м. Его потушили два пожарных на одной машине в течение четверти часа.
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