Инспектор не проверил кемеровскую «Зимнюю вишню» в соответствии с законом

Глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС и главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору России Ринат Еникеев сообщил о новых результатах проверки сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека. Согласно последним данным, пожар начался из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике над игровой зоной четвертого этажа. Замыкание, в свою очередь, могло произойти из-за протечки в крыше.

Относительно проверок пожарной безопасности стало известно, что в год запланированной проверки руководство комплекса предоставило документы, по которым на объект распространялись «надзорные каникулы»: «Субъект ЗАО „Зимняя вишня“ представил соответствующие документы, подтверждающие статус малого предпринимателя, и наш сотрудник обязан был прекратить проверку. И действовал инспектор в соответствии с нормами действующего законодательства», — цитирует ТАСС Рината Еникеева.

Главный государственный инспектор России по пожарному надзору также отметил, что здание кондитерского комбината, в котором расположилась «Зимняя вишня», реконструировали два раза. При этом через четыре года в ходе проверки были выявлены 12 нарушений: «Они (нарушения) были устранены, проконтролированы и в здании гибели людей и пожаров не допущено», — сообщил инспектор. Вторая реконструкция закончилась в феврале 2014 года, когда частично надстроили пятый этаж, но ее не согласовали.

Фото: mchs.gov.ru.