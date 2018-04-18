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Клещи открыли сезон охоты на Среднем Урале
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Клещи открыли сезон охоты на Среднем Урале 

АиФ Урал 40 минут назад
Фото: АиФ Урал
Клещи вышли на охоту на жителей Среднего Урала. В Свердловской области официально объявили начало сезона клещевых инфекций, об этом сообщает в среду, 18 апреля, «АиФ-Урал».
В этом году клещи оказались не так активны как в прошлом. Вполне возможно, виной тому могла стать холодная уральская весна. Так, 16 апреля — спустя 12 дней после первого в сезоне случая укуса клеща — от присасывания насекомых пострадали 15 человек, из них 7 случаев произошло в Екатеринбурге. Однако эта цифра оказалсь меньше в 3,7 раза по сравнению с тем же периодом в 2017 году. Тогда насекомые напали на 55 человек. При этом в текущем сезоне клещи напали на двух детей, которым не исполнилось 17 лет. Для профилактики врачи поставили пострадавшим подросткам противоклещевой иммуноглобулин.
В свердловском Роспотребнадзоре отмечают, что в этом году в регионе еще не было случаев заболеваемости клещевым энцефалитом или боррелиозом.
Напомним, первый случай укуса клеща произошел 4 апреля на территории Нижнесергинского городского округа. Как отмечают специалисты, ожидается, что в новом сезоне на Среднем Урале увеличится количество искодовых клещей. Этот вид насекомых может переносить достаточно серьезные заболевания: клещевой энцефалит, болезнь Лайма. Кроме того, отдельные виды искодовых клещей способны заразить человека тифом, туляремией или илхорадкой.
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