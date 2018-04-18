За сутки в Рязанской области ликвидировано 92 загорания сухой травы

17 апреля не территории Рязанской области силами пожарно-спасательных подразделений ликвидировано 92 загорания сухой травы. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

В Шиловском районе устранили загорание травы возле населенного пункта Терехово, с которым отсутствует транспортное сообщение из-за разлива реки, благодаря заблаговременно размещенному пожарному расчету.

По данным ведомства, с начала пожароопасного периода в рязанском регионе было потушено более 850 загораний сухой травы. Площадь, пораженная огнем, составляет свыше 2500 гектаров.

Чаще всего пожарные выезжали в Скопинский район, на территории которого зафиксировано 123 загорания сухой травы. В городе Рязани произошло 121 подобных ЧП.

Фото: 62.mchs.gov.ru