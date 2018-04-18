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За сутки в Рязанской области ликвидировано 92 загорания сухой травы
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За сутки в Рязанской области ликвидировано 92 загорания сухой травы 

Новости Рязани 58 минут назад
Фото: Новости Рязани
17 апреля не территории Рязанской области силами пожарно-спасательных подразделений ликвидировано 92 загорания сухой травы. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
В Шиловском районе устранили загорание травы возле населенного пункта Терехово, с которым отсутствует транспортное сообщение из-за разлива реки, благодаря заблаговременно размещенному пожарному расчету.
По данным ведомства, с начала пожароопасного периода в рязанском регионе было потушено более 850 загораний сухой травы. Площадь, пораженная огнем, составляет свыше 2500 гектаров.
Чаще всего пожарные выезжали в Скопинский район, на территории которого зафиксировано 123 загорания сухой травы. В городе Рязани произошло 121 подобных ЧП.
Фото: 62.mchs.gov.ru
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