В Подмосковье проводят проверку из‑за оторвавшейся у электрички двери

Столичные железнодорожники проводят проверку ситуации с пригородным поездом на Казанском направлении Московской железной дороги, у которого оторвалась дверь, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.

По предварительной информации, в вагоне пригородного поезда была повреждена дверь, впоследствии чего произошло соударение двери о конструкцию платформы остановочного пункта «Томилино».

«По данному факту проводится внутреннее расследование. Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию, направив на адрес электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru», — сказал собеседник агентства.