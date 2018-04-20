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В Подмосковье проводят проверку из‑за оторвавшейся у электрички двери
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В Подмосковье проводят проверку из‑за оторвавшейся у электрички двери 

РИАМО 13 часов назад
Фото: РИАМО
Столичные железнодорожники проводят проверку ситуации с пригородным поездом на Казанском направлении Московской железной дороги, у которого оторвалась дверь, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы МЖД.
По предварительной информации, в вагоне пригородного поезда была повреждена дверь, впоследствии чего произошло соударение двери о конструкцию платформы остановочного пункта «Томилино».
«По данному факту проводится внутреннее расследование. Московская железная дорога просит очевидцев происшествия сообщить любую информацию, направив на адрес электронной почты: pressa-mzd@yandex.ru», — сказал собеседник агентства.
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