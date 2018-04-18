Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Долгопрудная» в Подмосковье

На железнодорожной станции «Долгопрудная» в Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 23:15 17 апреля от оперативного дежурного Московской железной дороги в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о падении мужчины под пригородный электропоезд. По прибытии подразделений к месту происшествия констатирована смерть мужчины», — говорится в сообщении.