Мужчина погиб под колесами электрички на станции «Долгопрудная» в Подмосковье 

На железнодорожной станции «Долгопрудная» в Подмосковье мужчина погиб под колесами электрички, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 23:15 17 апреля от оперативного дежурного Московской железной дороги в ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение о падении мужчины под пригородный электропоезд. По прибытии подразделений к месту происшествия констатирована смерть мужчины», — говорится в сообщении.
Из-за происшествия задержка в движении поездов составила от 10 до 35 минут. Задержались в пути два пригородных электропоезда и два «Аэроэкспресса» в сторону Москвы.