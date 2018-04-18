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В Омске по требованию МЧС могут закрыть ТК «Флагман» и ТЮЗ
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В Омске по требованию МЧС могут закрыть ТК «Флагман» и ТЮЗ 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает ИА «Омск здесь».
Сегодня, 18 апреля, в Омске состоялось заседание горсовета. В нём принял участие заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Рекин. Он заявил, что пожарные отправили в прокуратуру сведения по 14 объектам с массовым пребыванием людей. Там нашли серьёзные нарушения пожарной безопасности. МЧС требует их закрыть.
В списке значатся кинотеатр «Первомайский» (он уже закрыт), а также «АТ-Маркеты» на Дианова и в Ленинском округе, «Триумф» на ул. Кирова, детский развлекательный центр «Космополис» на ул. 5-й Армии, бассейн «Пингвин», развлекательный центр «Куб», ТК «Флагман», ТЮЗ, ТРЦ «Оазис», ТРЦ «Магистраль», ДК «Шинник», ТРЦ «Кристалл», ТРЦ «Аладдин».
Рекин также добавил, что окончательное решение по поводу этих объектов примет прокуратура.
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