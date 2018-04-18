В Омске по требованию МЧС могут закрыть ТК «Флагман» и ТЮЗ

Об этом сообщает ИА «Омск здесь».

Сегодня, 18 апреля, в Омске состоялось заседание горсовета. В нём принял участие заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Александр Рекин. Он заявил, что пожарные отправили в прокуратуру сведения по 14 объектам с массовым пребыванием людей. Там нашли серьёзные нарушения пожарной безопасности. МЧС требует их закрыть.

В списке значатся кинотеатр «Первомайский» (он уже закрыт), а также «АТ-Маркеты» на Дианова и в Ленинском округе, «Триумф» на ул. Кирова, детский развлекательный центр «Космополис» на ул. 5-й Армии, бассейн «Пингвин», развлекательный центр «Куб», ТК «Флагман», ТЮЗ, ТРЦ «Оазис», ТРЦ «Магистраль», ДК «Шинник», ТРЦ «Кристалл», ТРЦ «Аладдин».

Рекин также добавил, что окончательное решение по поводу этих объектов примет прокуратура.