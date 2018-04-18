Поджигателей штрафуют

16 апреля Владимирская область вступила в пожароопасный сезон. Это значит, что контроль за палом травы и сухостоя теперь попадает под жёсткий контроль спасателей. Несмотря на то, что спасатели одновременно борются с половодьем теперь ещё надо тушить и горящие поля. К слову, за несколько тёплых деньков в области сгорело больше 20 тысяч квадратных метров сухой травы.

За минувшие выходные спасатели больше 30 раз выезжали на тушение горящих полей и сухой травы. Это в несколько раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожары охватили Ковровский, Вязниковский районы и областной центр. Стоит отметить, что спасатели могут и не тушить поля. Связано это с тем, что за каждой территорией закреплён свой «смотрящий» и в случае, когда своими силами пожар потушить не могут, тогда уже региональное МЧС приходит на помощь.

Спасатели привели в пример не очень удачный выезд москвича в деревню Прокудино. Там от пала сухих веток на своём участке мужчина сжег свой и соседский дома. К счастью, никто в этом происшествии не пострадал.

За прошлый год число оштрафованных достигло 100 человек. Большая часть из них отделалась штрафом до 3 тысяч рублей. К слову, штрафы на юрлица могут достигать до 150 тысяч. Однако поймать поджигателей за руку удаётся далеко не всегда.

«Повышение штрафов, наверное, будет действенно. Я думаю, что человека, которого уличают в поджигании даже три тысячи штраф — тоже действенно. Но проблема в том, что не каждый раз удаётся поймать виновника. Человек же поджог траву и не ждёт нас. Мы по факту приезжаем и уже никого нет и просто ликвидируем пожар. Далее проводим опрос очевидцев — это целая процедура. Пока сами люди не поймут, что это не надо делать, то очень сложно бороться с желанием человека что-то поджечь постоянно», — сказал Павел Литов, врио замначальника ГУ МЧС области.