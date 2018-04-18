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Комсомольск охватили травяные палы
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Нападение на школу произошло в Башкирии

Комсомольск охватили травяные палы 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Комсомольск-на-Амуре и ближайшие окрестности едва не оказались в огненном кольце. Причиной тому стали мощные палы сухой травы. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, за минувшие двое суток спасатели филиала ДВРПСО 13 раз выезжали для тушения пожаров и ликвидации угрозы возгорания жилых домов и социальных объектов в Городе юности.
— Только 17 апреля поступили 7 вызовов, спасатели отстаивали от огня бульвар Юности, потом проспект Победы в районе третьей школы, тушили пожары на Индустриальном и Хуминском шоссе. Практически с раннего утра и до полуночи вели борьбу с травяными палами», — рассказал начальник Хабаровского поисково-спасательного отряда МЧС России Евгений Грязнов.
Общая площадь выгоревшей травы, которую пришлось тушить спасателям в Комсомольске-на-Амуре, приблизилась к 2 тысячам квадратных метров. Остроту проблему 18 апреля несколько снизил прошедший дождь.
ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что первые палы сухой травы в регионе были отмечены уже в конце марта. В апреле специалистам по пожаротушению пришлось отстаивать от огня посёлок Джелюмкен в Амурском районе, к которому два сильных возгорания подбирались с двух сторон.
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