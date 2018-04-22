Агрессивный житель Петербурга избил таксиста и угнал его машину

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в том, что избил водителя такси и угнал его машину

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в Выборгском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении дела.