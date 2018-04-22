Ещё
Агрессивный житель Петербурга избил таксиста и угнал его машину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агрессивный житель Петербурга избил таксиста и угнал его машину 

Ivyborg.ru 22 апреля 2018
Фото: otr-online.ru
Полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в том, что избил водителя такси и угнал его машину
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе а ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 21 апреля в полицию обратился 45-летний таксист. Он рассказал, что ранним утром его избил собственный пассажир, а после злоумышленник угнал автомобиль таксиста.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в Выборгском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении дела.
Ivyborg.ru: последние новости
Пожарные спасли более 20 человек из горящего дома в Сертолово «Ни *** себе»: В Петербурге из окна многоэтажки выпала змея СПБГУ будет разрастаться в Ленинградскую область
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»187
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»37
Число жертв урагана в Москве увеличилось2
Пока вы спали: Су-57 «провалились»167
В центр Еревана стянуты полицейские и спецтехника114
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
00:28
Число жертв урагана в Москве увеличилось
Происшествия Катастрофы
01:00
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение