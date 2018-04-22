Агрессивный житель Петербурга избил таксиста и угнал его машину 

Полиция задержала 40-летнего мужчину, который подозревается в том, что избил водителя такси и угнал его машину
Как рассказали ivbg.ru в пресс-службе а ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем 21 апреля в полицию обратился 45-летний таксист. Он рассказал, что ранним утром его избил собственный пассажир, а после злоумышленник угнал автомобиль таксиста.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемого в Выборгском районе Петербурга. Решается вопрос о возбуждении дела.