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Карлин опроверг информацию о неготовности Алтая к пожароопасному сезону
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Карлин опроверг информацию о неготовности Алтая к пожароопасному сезону 

АиФ — Алтай 35 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Губернатор Алтайского края опроверг информацию о неготовности региона к пожароопасному сезону.
Отметим, по сообщению Минприроды России, Алтайский край отнесли к регионам, где работа по профилактике лесных пожаров проходит не на должном уровне.
Как пишет ТАСС со ссылкой на главу региона, данная информация является ошибочной, Алтай перепутали с Амурской областью. Пожароопасный сезон в крае объявили еще 12 апреля. Уже подготовлены планы по борьбе с лесными пожарам по десяткам лесных массивов. В населенных пунктах, где есть угроза перехода лесного пожара на дома, проводится профилактическая работа. К борьбе с лесными пожарами подключены и арендаторы лесов.
К тому же в решении данного вопроса у края есть преимущество — одна из лучших систем пожаротушения, высокий показатель по лесовосстановлению.
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