Карлин опроверг информацию о неготовности Алтая к пожароопасному сезону

Губернатор Алтайского края опроверг информацию о неготовности региона к пожароопасному сезону.

Отметим, по сообщению Минприроды России , Алтайский край отнесли к регионам, где работа по профилактике лесных пожаров проходит не на должном уровне.

Как пишет ТАСС со ссылкой на главу региона, данная информация является ошибочной, Алтай перепутали с Амурской областью . Пожароопасный сезон в крае объявили еще 12 апреля. Уже подготовлены планы по борьбе с лесными пожарам по десяткам лесных массивов. В населенных пунктах, где есть угроза перехода лесного пожара на дома, проводится профилактическая работа. К борьбе с лесными пожарами подключены и арендаторы лесов.

К тому же в решении данного вопроса у края есть преимущество — одна из лучших систем пожаротушения, высокий показатель по лесовосстановлению.