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В Иркутске горело здание бывшего суда Ленинского района
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В Иркутске горело здание бывшего суда Ленинского района 

АиФ Иркутск 54 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Здание бывшего суда Ленинского района, которое находится на улице Муравьева, загорелось вчера вечером, об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание было сильным, в считанные минуты пламя распространялось внутри двухэтажного кирпичного строения. Пострадавших в пожаре нет, здание было заброшенным. Пожарные локализовали возгорание в течении часа. Сотрудники МЧС Иркутска называют предварительные причины пожара — поджог либо неосторожное обращение с огнём.
Заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов рассказал, что на тушении пожара работали 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.
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