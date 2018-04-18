В Иркутске горело здание бывшего суда Ленинского района 

Здание бывшего суда Ленинского района, которое находится на улице Муравьева, загорелось вчера вечером, об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.
Возгорание было сильным, в считанные минуты пламя распространялось внутри двухэтажного кирпичного строения. Пострадавших в пожаре нет, здание было заброшенным. Пожарные локализовали возгорание в течении часа. Сотрудники МЧС Иркутска называют предварительные причины пожара — поджог либо неосторожное обращение с огнём.
Заместитель начальника ГУ МЧС по Иркутской области Василий Разумнов рассказал, что на тушении пожара работали 5 пожарных машин и 15 человек личного состава.