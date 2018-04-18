В Ульяновске судебные приставы закрыли торговый центр «Версаль»

17 апреля в «Версале» работали судебные приставы, сам ТЦ в это время был закрыт, сообщили очевидцы в соцсетях.

Закрытие торгового центра связано с рядом грубых нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки, сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Торговый центр закрывается согласно вынесенному судебному решению. Одна из них — расположение детской комнаты на 3 этаже при том, что должна быть не выше 2-го, не подключены пожарные гидранты, эвакуационные выходы захламлены, эксплуатация светильников осуществлялась без колпаков, неисправна система оповещения людей о пожаре (световые табло демонтированы, висят на проводах).

«Версаль» является собственностью депутата Ульяновской Гордумы Артура Котельникова.