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В Ульяновске приставы закрыли театр кукол и торговый центр «Амарант»
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В Ульяновске приставы закрыли театр кукол и торговый центр «Амарант» 

АиФ — Ульяновск 25 минут назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Вслед за торговым центром «Версаль» закрыты ТЦ «Амарант» и театр кукол, сообщили в службе судебных приставов.
Кроме того приставы сообщили, что приостановка деятельности может коснуться 19 объектов.
Театр кукол имени Валентины Леонтьевой приостановил работу после того, как выяснилось, что в здании не работает один из громкоговорителей и не горит одна из ламп на пути эвакуации. Устранить неисправности и открыть театр обещают в течение недели. А пока спектакли, заявленные на 21 и 22 апреля отменяются по техническим причинам.
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