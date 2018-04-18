В Ульяновске приставы закрыли театр кукол и торговый центр «Амарант»

Вслед за торговым центром «Версаль» закрыты ТЦ «Амарант» и театр кукол, сообщили в службе судебных приставов.

Кроме того приставы сообщили, что приостановка деятельности может коснуться 19 объектов.

Театр кукол имени Валентины Леонтьевой приостановил работу после того, как выяснилось, что в здании не работает один из громкоговорителей и не горит одна из ламп на пути эвакуации. Устранить неисправности и открыть театр обещают в течение недели. А пока спектакли, заявленные на 21 и 22 апреля отменяются по техническим причинам.