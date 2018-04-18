В Приморье за прошедшие сутки ликвидировали лесные пожары на площади более 50 га 

ВЛАДИВОСТОК, 18 апреля. /ТАСС/. Природные пожары на площади более 50 га ликвидировали в Приморском крае за минувшие сутки, сообщила в среду пресс-служба администрации Приморского края.
"Природные пожары на площади более 50 гектаров ликвидированы за сутки в пяти муниципалитетах Приморья.
Сейчас лесных пожаров на территории региона нет", — информирует пресс-служба.
Ранее на всей территории Приморья распоряжением врио губернатора края Андрея Тарасенко ввели особый противопожарный режим. В связи с ухудшением пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами, глава региона подписал также постановление о введении в Приморье режима повышенной готовности.