В Башкирии запретили сжигать сухую траву 

В республике внесли поправки в ежегодную подготовку к весеннее-летнему сезону. В пожароопасный период спасатели советуют проявлять особую осторожность и выполнять все предписания.
— Владельцы участков должны регулярно убирать мусор, косить траву, своевременно убирать сено, — объяснил начальник МЧС Марат Латыпов. — Введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Кроме того, вводится запрет на выбрасывание окурков и спичек из окон поездов и автомобилей.
В правительстве также поставили вопрос об увеличении штрафов за неразумное поведение с огнем. Это особенно актуально сейчас. Только 17 апреля по Башкирии было зафиксировано несколько случаев возгорания мусора на улице, что могло привести к опасным последствиям.
В Октябрьском горит мусор на улице