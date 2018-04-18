Ещё
В Башкирии запретили сжигать сухую траву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Башкирии запретили сжигать сухую траву 

ufa1.ru 44 минуты назад
Фото: ufa1.ru
В республике внесли поправки в ежегодную подготовку к весеннее-летнему сезону. В пожароопасный период спасатели советуют проявлять особую осторожность и выполнять все предписания.
— Владельцы участков должны регулярно убирать мусор, косить траву, своевременно убирать сено, — объяснил начальник МЧС Марат Латыпов. — Введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Кроме того, вводится запрет на выбрасывание окурков и спичек из окон поездов и автомобилей.
В правительстве также поставили вопрос об увеличении штрафов за неразумное поведение с огнем. Это особенно актуально сейчас. Только 17 апреля по Башкирии было зафиксировано несколько случаев возгорания мусора на улице, что могло привести к опасным последствиям.
В Октябрьском горит мусор на улице
ufa1.ru: последние новости
На трассе в Башкирии лобовое столкновение спровоцировало массовую аварию Вытащили из воды и вынесли из горящего дома: в Уфе наградили росгвардейцев, спасших людей В Уфе эвакуируют торговый центр «Планета»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью197
Самолетам США разрешили летать над Россией64
В России готовят сюрприз для безработных163
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой229
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом25
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение