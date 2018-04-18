В Башкирии запретили сжигать сухую траву

В республике внесли поправки в ежегодную подготовку к весеннее-летнему сезону. В пожароопасный период спасатели советуют проявлять особую осторожность и выполнять все предписания.

— Владельцы участков должны регулярно убирать мусор, косить траву, своевременно убирать сено, — объяснил начальник МЧС Марат Латыпов . — Введен запрет на выжигание сухой травянистой растительности и разведение костров в границах автомобильных и железных дорог. Кроме того, вводится запрет на выбрасывание окурков и спичек из окон поездов и автомобилей.

В правительстве также поставили вопрос об увеличении штрафов за неразумное поведение с огнем. Это особенно актуально сейчас. Только 17 апреля по Башкирии было зафиксировано несколько случаев возгорания мусора на улице, что могло привести к опасным последствиям.

В Октябрьском горит мусор на улице