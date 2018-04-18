Пламя было видно за несколько километров: под Екатеринбургом сгорели дома в коллективных садах

Ночью 18 апреля под Екатеринбургом сгорели дома и постройки в двух коллективных садах. Пожары начались с разницей в полчаса в садовых товариществах «Малахит» и «Юбилейный». По словам очевидцев, пламя было настолько сильным, что из «Юбилейного» можно было увидеть, как горит «Малахит». Сады находятся на расстоянии примерно в 2,5 километра друг от друга.

Первый пожар начался в «Малахите» около двух часов ночи. Там сгорели два садовых дома и все постройки. В «Юбилейном» дотла сгорели дом и баня, с которой, возможно, и начался пожар.

— Охранник спал в своём доме и проснулся от запаха дыма. Он рассказал, что владельцы сгоревшего дома приезжали накануне днём и топили баню. Наверное, что-то не до конца потушили, поэтому всё и загорелось, — сообщил Е1.RU очевидец пожара в кс «Юбилейный».