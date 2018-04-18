Родители выкидывали детей из окон при пожаре в Серпухове

В подмосковном Серпухове загорелась квартира одного из жилых домов. При пожаре родители выкидывали своих детей из окон. Об этом «360» рассказали очевидцы.

По информации МЧС, возгорание произошло на бульваре 65 лет Победы вечером 17 апреля. Его удалось ликвидировать спустя чуть более получаса.

Из окна пылающей квартиры выкинули двоих детей.

Старший мальчик ударился об козырек, когда его скидывали. Младший был как уголек черный

— Александр, очевидец.

Свидетели утверждают, что они получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пострадавших доставили в местную больницу на вертолете.

«Лежу в больнице привезли обгоревших, вертолет пролетел мимо», — поделился впечатлениями один из пациентов.

По имеющимся данным, погибших при пожаре нет. Его причины выясняются.