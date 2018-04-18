Ещё
Родители выкидывали детей из окон при пожаре в Серпухове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Нападение на школу произошло в Башкирии
Нападение на школу произошло в Башкирии

Родители выкидывали детей из окон при пожаре в Серпухове 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В подмосковном Серпухове загорелась квартира одного из жилых домов. При пожаре родители выкидывали своих детей из окон. Об этом «360» рассказали очевидцы.
По информации МЧС, возгорание произошло на бульваре 65 лет Победы вечером 17 апреля. Его удалось ликвидировать спустя чуть более получаса.
Из окна пылающей квартиры выкинули двоих детей.
Старший мальчик ударился об козырек, когда его скидывали. Младший был как уголек черный
— Александр, очевидец.
Свидетели утверждают, что они получили ожоги верхних дыхательных путей.
Пострадавших доставили в местную больницу на вертолете.
Источник фото: Канал 360tv
«Лежу в больнице привезли обгоревших, вертолет пролетел мимо», — поделился впечатлениями один из пациентов.
По имеющимся данным, погибших при пожаре нет. Его причины выясняются.
На юго-востоке Москвы загорелся жилой дом. Пожар вспыхнул на шестом этаже здания Мусы Джалиля. Из подъезда эвакуировали десятки человек.
360tv.ru: последние новости
Пожар произошел в частных домах в Новой Москве Торговый центр в Ярославле загорелся из‐за замыкания «Мы уже 20 минут здесь умираем!» Опубликованы записи звонков погибших в «Зимней вишне» людей
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинские моряки пригрозили Порошенко239
Кобзона похоронят рядом с матерью261
В России готовят сюрприз для безработных244
Раскрыта цель израильского удара по Сирии8
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой243
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение