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В Петербурге в офисе банка произошел пожар
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В Петербурге в офисе банка произошел пожар
Национальная Служба Новостей
1 час назад
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В
Санкт-Петербурге
загорелась отделение
«Сбербанка»
, расположенное у перекрестка Ириновского проспекта и улицы Коммуны.
На фотографиях видно, что из офиса идет густой серый дым.
О причинах пожара пока нет никакой информации, передает «Мойка78».
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