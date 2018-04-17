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В Петербурге в офисе банка произошел пожар
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В Петербурге в офисе банка произошел пожар 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Санкт-Петербурге загорелась отделение «Сбербанка», расположенное у перекрестка Ириновского проспекта и улицы Коммуны.
На фотографиях видно, что из офиса идет густой серый дым.
О причинах пожара пока нет никакой информации, передает «Мойка78».
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