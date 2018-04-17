В Петербурге в офисе банка произошел пожар

Санкт-Петербурге загорелась отделение «Сбербанка» , расположенное у перекрестка Ириновского проспекта и улицы Коммуны.

На фотографиях видно, что из офиса идет густой серый дым.

О причинах пожара пока нет никакой информации, передает «Мойка78».