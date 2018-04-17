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Во Владимирской области пенсионерка заплатит полиции почти 3 миллиона за пожар
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Во Владимирской области пенсионерка заплатит полиции почти 3 миллиона за пожар 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В городе Меленки Владимирской области районный суд взыскал с пенсионерки штраф в 2,7 млн рублей за порчу имущества из-за пожара. У пожилой женщины 7 августа 2015 года из-за плохой проводки сгорел одноэтажный дом. Огонь перекинулся на соседние объекты и повредил гараж местного отдела МВД. Также от задымления и пролива при тушении пострадали кабинеты, передает «ПроВладимир».
Огонь вспыхнул после короткого замыкания проводки в хозяйственной постройке, где хранились горючие материалы. Затем пламя перекинулось и на жилплощадь. Женщина делила дом с другими жильцами, которые также остались без крова.
МВД провело экспертизу, в результате которой сумму причиненного ущерба оценили в 4 500 677 рублей. Пострадал гараж, актовый зал, крыша над ним и залитые водой кабинеты под ним.
Чем будет выплачивать ущерб пенсионерка, не уточняется.
Меленки — город (с 1778) в России, центр Меленковского района Владимирской области, образует муниципальное образование городское поселение город Меленки.
Население — 14 013 чел. (2017).
Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» город включён в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения».
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