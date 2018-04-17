Во Владимирской области пенсионерка заплатит полиции почти 3 миллиона за пожар

В городе Меленки Владимирской области районный суд взыскал с пенсионерки штраф в 2,7 млн рублей за порчу имущества из-за пожара. У пожилой женщины 7 августа 2015 года из-за плохой проводки сгорел одноэтажный дом. Огонь перекинулся на соседние объекты и повредил гараж местного отдела МВД . Также от задымления и пролива при тушении пострадали кабинеты, передает «ПроВладимир».

Огонь вспыхнул после короткого замыкания проводки в хозяйственной постройке, где хранились горючие материалы. Затем пламя перекинулось и на жилплощадь. Женщина делила дом с другими жильцами, которые также остались без крова.

МВД провело экспертизу, в результате которой сумму причиненного ущерба оценили в 4 500 677 рублей. Пострадал гараж, актовый зал, крыша над ним и залитые водой кабинеты под ним.

Чем будет выплачивать ущерб пенсионерка, не уточняется.

Меленки — город (с 1778) в России , центр Меленковского района Владимирской области, образует муниципальное образование городское поселение город Меленки.

Население — 14 013 чел. (2017).