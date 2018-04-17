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Противопожарные службы Ленобласти отчитались о готовности к сезону пожаров
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Противопожарные службы Ленобласти отчитались о готовности к сезону пожаров 

Ivyborg.ru 1 час назад
Противопожарные службы, работающие на территории Ленинградской области, отчитались о готовности личного состава и технических средств к прохождению весенне-летнего сезона.
Всего на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в населенных пунктах и лесах на территории Ленобласти, готовы выйти более 3 тыс. человек личного состава и более 13 тыс. единиц техники различных пожарно-спасательных подразделений.
В режиме постоянной готовности к тушению лесных пожаров дежурят специалисты 93 пожарно-химических станций (около 600 человек, почти 500 единиц техники) и арендаторов лесных участков, оборудование которых насчитывают почти 13 тыс. единиц техники и 1,5 тыс. человек.
В круглосуточном режиме в пожароопасный сезон действует региональный пункт диспетчерского управления и пункты управления лесничеств — филиалов ЛОГКУ «Ленобллес». В мониторинге пожарной опасности и тушения пожаров задействовано 40 проводных и 116 беспроводных камер видеонаблюдения.
Для взаимодействия при тушении лесных пожаров создана система обмена информацией в пожароопасный сезон с соседними областями, Санкт-Петербургом, военными лесничествами и федеральными заповедниками, расположенными на территории 47 региона.
Напомним, что в 2017 году на землях лесного фонда Ленобласти было зарегистрировано 74 лесных пожара на площади 17,6 га, что более чем в 2 раза ниже по количеству, чем уровень 2016 года и в 3 раза меньше уровня 2015 года.
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