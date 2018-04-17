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Прокуратура проверит переоборудованные из промышленных зданий торговые центры
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Прокуратура проверит переоборудованные из промышленных зданий торговые центры 

Rambler News Service 1 час назад
Прокуратура проведет дополнительную проверку исполнения законодательства при использовании переоборудованных под торговые центры помещений, которые не предназначены для массового пребывания людей. Соответствующее поручение прокурорам субъектов России дал первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
«Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Александр Буксман поручил прокурорам субъектов Российской Федерации дополнительно проверить исполнение градостроительного законодательства, строительных норм и правил при реконструкции, перепланировке, вводе в эксплуатацию торгово-развлекательных центров, размещенных в производственных зданиях и помещениях», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что особое внимание поручено уделить соблюдению правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических норм при использовании помещения в новом качестве.
В ведомстве добавили, что органами прокуратуры с привлечением территориальных органов МЧС уже проводятся проверки ТЦ на предмет исполнения законодательства.
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