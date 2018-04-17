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В ГП сообщили о состоянии средств тушения пожаров в лесах в регионах
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В ГП сообщили о состоянии средств тушения пожаров в лесах в регионах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Состояние сил и средств тушения пожаров в лесах в большинстве регионов РФ не отвечает требованиям, следует из доклада генпрокурора РФ Юрия Чайки, поступившего в Совет Федерации.
"В большинстве субъектов Российской Федерации состояние сил и средств тушения пожаров в лесах не соответствовало нормативным требованиям", — говорится в докладе.
Согласно докладу, в Марий Эл, Чувашии, Красноярском, Хабаровском краях, Волгоградской, Рязанской, Тверской областях и других регионах власти не организовывали мероприятия по локализации и ликвидации лесных пожаров, нарушали порядок государственного пожарного надзора в лесах.
Проверки показали, что в нарушение Лесного кодекса власти в Башкирии, Амурской, Брянской, Кировской, Магаданской, Оренбургской, Омской областях не полностью организовали предупреждение и мониторинг лесных пожаров.
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