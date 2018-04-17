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СК проверит обстоятельства отравления четырех человек в Балтийске
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СК проверит обстоятельства отравления четырех человек в Балтийске 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Следственный комитет организовал проверку после сообщений об отравлении неустановленным веществом семьи из 4-х человек в Балтийске, сообщает пресс-служба ведомства.
Информация о пострадавших появилась в СМИ днем 17 апреля. По предварительным данным, двое детей четырех и четырнадцати лет, госпитализированы в лечебные учреждения.
«Инициирована доследственная проверка, в ходе которой следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.
Информация размещена на официальном сайте следственно
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