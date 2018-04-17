СК проверит обстоятельства отравления четырех человек в Балтийске

Следственный комитет организовал проверку после сообщений об отравлении неустановленным веществом семьи из 4-х человек в Балтийске , сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о пострадавших появилась в СМИ днем 17 апреля. По предварительным данным, двое детей четырех и четырнадцати лет, госпитализированы в лечебные учреждения.

«Инициирована доследственная проверка, в ходе которой следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Информация размещена на официальном сайте следственно