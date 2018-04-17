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Жители подмосковного Жуковского пожаловались на запах гари
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Жители подмосковного Жуковского пожаловались на запах гари 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Жители подмосковного Жуковского пожаловались на дымовую завесу и сильный запах гари из-за поджога сухой листвы.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», причина гари заключается в том, что на нескольких улицах сжигают траву.
«Пока с ребенком гуляю, вся одежда пропитывается едким запахом. Дым стоит такой, что в закрытых цехах орала противодымовая сигнализация», — рассказала местная жительница.
В администрации муниципалитета заверили, что ситуация под контролем. Там также отметили, что в Жуковском были зафиксированы несколько случаев поджога травы, но все возгорания были ликвидированы.
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