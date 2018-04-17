Жители подмосковного Жуковского пожаловались на запах гари

Жители подмосковного Жуковского пожаловались на дымовую завесу и сильный запах гари из-за поджога сухой листвы.

Как сообщает интернет-издание « Подмосковье сегодня», причина гари заключается в том, что на нескольких улицах сжигают траву.

«Пока с ребенком гуляю, вся одежда пропитывается едким запахом. Дым стоит такой, что в закрытых цехах орала противодымовая сигнализация», — рассказала местная жительница.

В администрации муниципалитета заверили, что ситуация под контролем. Там также отметили, что в Жуковском были зафиксированы несколько случаев поджога травы, но все возгорания были ликвидированы.