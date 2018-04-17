Суд приостановил работу детской комнаты «Непоседа» в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апр — РИА Новости Крым . Киевский районный суд Симферополя в немедленном порядке приостановил работу детской игровой комнаты «Непоседа», расположенной в ТЦ «Центрум» в крымской столице из-за грубых нарушений норм пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

"Выявлены нарушения требований правил пожарной безопасности, в частности, помещение детской комнаты не оборудовано системами пожарной сигнализации и оповещения, не обеспечено эвакуационными выходами, используемые отделочные материалы не сертифицированы. Ввиду того, что указанные нарушения создают угрозу жизни и здоровью детей, другим посетителям, прокурор района направил исковое заявление в суд о запрете деятельности детской комнаты до полного устранения нарушений правил пожарной безопасности. Киевский районный суд Симферополя исковые требования удовлетворил, решение суда обращено к немедленному исполнению", — указано в сообщении.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, проверка детской игровой зоны «Непоседа», принадлежащей ООО «Тиком», была проведена в начале апреля в рамках проверок мест с массовым пребыванием людей, организованной прокуратурой Крыма и сотрудниками МЧС

Всего по итогам проверок в суд направлено 22 иска о запрете эксплуатации мест массового скопления людей до полного устранения выявленных нарушений. Всего было проверено около 200 объектов, в том числе 33 крупных торговых и торгово-развлекательных центров, 80 объектов культуры и спорта, 14 досуговых детских организаций. В результате внесено 128 представлений, возбуждено 139 дел об административных правонарушениях, в суд направлено 52 исковых заявления с требованием об устранении нарушений.