Лосиный остров в дыму: кто и зачем «зажигает» в заповеднике

Сотрудники парка «Лосиный остров» выясняют, кто, вопреки запретам, жжет сухую траву в охранной зоне. Пламя охватило десятки квадратных метров, оставив после себя огромные выгоревшие участки. Кроме того на дым и запах гари жалуются жители ближайших домов.

Трава, уже высохшая под весенним солнцем, за зиму слежалась, и только поэтому пламя невысокое. Прошлогодний сухостой загорается мгновенно, буквально от одной искры. За считанные минуты выгорает огромная территория. И пожарным нужно реагировать очень оперативно, ведь в нескольких десятках метрах лес, там остановить огонь будет уже сложнее.

В парке «Лосиный остров» черные пятна пепелищ повсюду. Тушить пока успевают. На тысячах гектаров территории полтора десятка инспекторов. Говорят, что чаще всего траву поджигают не отдыхающие на пикниках и даже не дети.

"Здесь, скорее всего, траву поджег активист. Есть такие люди", — говорит Заур Байрамуков, старший государственный инспектор парка «Лосиный остров».

В результате таких «экспериментов» возникают экологические проблемы. Клубы дыма идут прямо на жилые кварталы.