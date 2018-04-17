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Лосиный остров в дыму: кто и зачем «зажигает» в заповеднике
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Лосиный остров в дыму: кто и зачем «зажигает» в заповеднике 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Сотрудники парка «Лосиный остров» выясняют, кто, вопреки запретам, жжет сухую траву в охранной зоне. Пламя охватило десятки квадратных метров, оставив после себя огромные выгоревшие участки. Кроме того на дым и запах гари жалуются жители ближайших домов.
Трава, уже высохшая под весенним солнцем, за зиму слежалась, и только поэтому пламя невысокое. Прошлогодний сухостой загорается мгновенно, буквально от одной искры. За считанные минуты выгорает огромная территория. И пожарным нужно реагировать очень оперативно, ведь в нескольких десятках метрах лес, там остановить огонь будет уже сложнее.
В парке «Лосиный остров» черные пятна пепелищ повсюду. Тушить пока успевают. На тысячах гектаров территории полтора десятка инспекторов. Говорят, что чаще всего траву поджигают не отдыхающие на пикниках и даже не дети.
"Здесь, скорее всего, траву поджег активист. Есть такие люди", — говорит Заур Байрамуков, старший государственный инспектор парка «Лосиный остров».
В результате таких «экспериментов» возникают экологические проблемы. Клубы дыма идут прямо на жилые кварталы.
Для пожарных сейчас началась по-настоящему горячая пора. Поля и леса горят в Центральной России, в Сибири, в Забайкалье. За последние сутки по всей России территории, охваченные огнем, увеличились вдвое.
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