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Очевидцы пожаловались на дым от пожара в Орске
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Очевидцы пожаловались на дым от пожара в Орске 

Rambler News Service 2 часа назад
Очевидцы пожаловались, что разные части города Орск окутало дымом от пожара, который произошел в лесопосадке за гаражными комплексами в Новом городе, расположенным недалеко от улицы Васнецова, сообщает «56 медиа».
В пресс-службе регионального МЧС изданию рассказали, что горит сухая трава, при этом специалисты зафиксировали сразу несколько очагов возгорания. В настоящее время на месте работают пожарные.
Издание отмечает, что с 13 апреля в Оренбуржье начался пожароопасный период. В это время в связи с установлением теплой сухой погоды всегда резко увеличивается количество пожаров.
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