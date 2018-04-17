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Генпрокуратура РФ потребовала приостановить работу более 100 торговых центров
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Генпрокуратура РФ потребовала приостановить работу более 100 торговых центров 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Как уточняет телеканал «Мир 24», проверки идут во всех регионах России. Известно, что в некоторых торговых центрах в Московской, Тульской, Ростовской, Псковской, Воронежской областях нет систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. Объекты не укомплектованы первичными средствами пожаротушения, деревянные конструкции не прошли огнезащитную обработку.
«В суды направлено 103 исковых заявления, в том числе с требованием приостановить деятельность хозяйствующих субъектов. Объявлено 39 предостережений», — добавили в Генпрокуратуре.
Массовые проверки начались в России после трагедии в Кемерове. 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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