Торгово-развлекательные комплексы Санкт-Петербурга проверены сотрудниками МЧС

Санкт-Петербурге объектами проверки стали 82 торгово-развлекательных центра. На предварительном совещании в Главном управлении МЧС России с участием заместителя начальника управления по надзору за исполнением Федерального законодательства прокуратуры Санкт-Петербурга советника юстиции Владислава Степанова был определен порядок проведения масштабных проверок, которые должны быть осуществлены в течение двух недель. В итоге органам контроля удалось справиться с поставленной задачей раньше намеченного срока.

В ходе проверок сотрудники МЧС, городской прокуратуры , а также специалисты испытательной пожарной лаборатории тщательно осматривали имеющиеся в торгово-развлекательных центрах системы дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения.

Особое внимание было уделено наличию эвакуационных выходов, исправности средств пожаротушения и источников наружного противопожарного водоснабжения. Надзорные органы осмотрели пожарные шкафы, огнетушители и выборочно проверили пожарные рукава. Кроме того, сотрудниками ИПЛ был произведен запуск автоматических систем оповещения при пожаре с помощью средств инструментального контроля.

Среди выявленных нарушений самым распространенным стала неправильная организация путей эвакуации. Запасные выходы из зданий заставлены и перегорожены, коридоры к ним используются как склады, не везде работает автоматическая система открывания дверей. Планы эвакуации и указатели расположены в отдаленных местах и могут не соответствовать актуальному состоянию здания — учитывая сложную планировку многих ТЦ, это становится реальной проблемой для посетителей в момент опасности.

Работники обслуживающих организаций также принимали непосредственное участие в проверке работоспособности противопожарных систем. Надзорное ведомство проверило знания ответственных лиц о порядке действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Ведомства пока не готовы предоставить полный отчет о столь масштабных проверках. В ближайшем будущем надзорные органы смогут сообщить подробности о проведенных рейдах, однако уже понятно, что нарушения противопожарной безопасности в петербургских торговых центрах есть — и владельцам необходимо их устранить. Как сообщил наш источник из МЧС Санкт-Петербурга, наибольшее количество претензий было у проверяющих к ТРК «Нептун», ТК «Ракета», ТВК «Гарден сити» и «Кировский универмаг». Напомним, что нарушителям грозит не только значительный штраф, но и возможная приостановка деятельности в случае невыполнения требований инспекции.