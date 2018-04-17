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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии четырехлетнего ребенка в Щербинке
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Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии четырехлетнего ребенка в Щербинке 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
«Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с ул. Пушкинская, Щербинка, ребенка четырех лет. По информации оперативного дежурного малыш пострадал в результате аварии. Экипаж вертолета доставил малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.
Агентство «Москва»: последние новости
Реконструкцию стадиона «Искра» на северо-востоке Москвы инвестор планирует начать до конца года П.Бирюков: Снос аварийного здания в Пушкаревом пер. начнется 17 апреля и займет около 10 дней Пожар площадью 480 кв. м произошел в ангаре в Электростали
 Ещё 3 источника 
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