Вертолет МАЦ эвакуировал в больницу пострадавшего в аварии четырехлетнего ребенка в Щербинке

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«Экипаж санитарного вертолета МАЦ эвакуировал с ул. Пушкинская, Щербинка, ребенка четырех лет. По информации оперативного дежурного малыш пострадал в результате аварии. Экипаж вертолета доставил малыша в специализированное лечебное учреждение Москвы », — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на борту пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.