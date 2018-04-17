В Краснодаре на углу Рашпилевской и Гимназической горит здание

Как рассказали в МЧС , сообщение, что горит неэксплуатируемое 4-х этажное здание, поступило 17 апреля в 17.25.

В 17.26 на место выехали пожарные подразделения. В 17.27 они уже были на месте. В тушении задействованы три машины МЧС.