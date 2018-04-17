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В Краснодаре на углу Рашпилевской и Гимназической горит здание
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В Краснодаре на углу Рашпилевской и Гимназической горит здание 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Как рассказали в МЧС, сообщение, что горит неэксплуатируемое 4-х этажное здание, поступило 17 апреля в 17.25.
В 17.26 на место выехали пожарные подразделения. В 17.27 они уже были на месте. В тушении задействованы три машины МЧС.
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