Ещё
«Тушили ветками»: челябинцы боролись с лесным пожаром недалеко от аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Тушили ветками»: челябинцы боролись с лесным пожаром недалеко от аэропорта 

74.ru 26 минут назад
Фото: 74.ru
Днём 17 апреля возле автодороги в сторону аэропорта Баландино челябинцы увидели крупный лесной пожар. До прибытия пожарных проезжавшие мимо люди попытались самостоятельно справиться с огнём.
— Силами неравнодушных проезжающих людей и пожарных удалось потушить крупный лесной пожар на перекрёстке в сторону Лазурного, — рассказал 74.ru читатель Максим. — Проезжал и увидел, как остановившиеся люди с помощью веток тушили пожар от дороги в сторону аэропорта. Я остановился, оценил обстановку, понял, что огонь расходится все больше с каждой секундой. Сразу позвонил по номеру 112, сообщил диспетчеру локацию и пошёл тушить так же, как и все, — подручными средствами. Экстренные службы среагировали очень чётко и быстро, буквально в течение 10 минут подъехала пожарная машина и незамедлительно приступили к тушению. Низкий поклон и огромная человеческая благодарность за спасение леса!
В региональном МЧС уточнили, что вызов о пожаре они получили в 13 часов 17 минут.
— Пожар произошёл возле деревни Сычёво, на повороте со стороны объездной дороги, — добавили в МЧС. — Горел лес вдоль железной дороги. На месте работала одна автоцистерна. Огонь удалось ликвидировать полностью, угрозы населённым пунктам нет. Но сейчас сотрудники МЧС повторно работают на этом же участке, где вновь произошло возгорание.
О том, что горит трава, 74.ru сообщили жители Металлургического района. В 17:56 на место выезжали четыре автоцистерны. Угрозы жилым домам и другим зданиям, по словам регионального МЧС, нет.
Накануне МЧС боролись с крупным пожаром в берёзовом лесу рядом с домами в микрорайонах «Белый хутор» и «Просторы».
74.ru: последние новости
Ищите свой адрес: к саммитам ШОС и БРИКС челябинские дома утопят в зарослях лиан Челябинцев призвали быть осторожнее при поездках на кладбища в Родительский день Во всех торгово-развлекательных центрах Южного Урала обнаружены нарушения пожарной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США166
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам4
Крым попадет на украинские деньги177
Россия отказалась перевозить грузы НАТО524
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение