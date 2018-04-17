«Тушили ветками»: челябинцы боролись с лесным пожаром недалеко от аэропорта

Днём 17 апреля возле автодороги в сторону аэропорта Баландино челябинцы увидели крупный лесной пожар. До прибытия пожарных проезжавшие мимо люди попытались самостоятельно справиться с огнём.

— Силами неравнодушных проезжающих людей и пожарных удалось потушить крупный лесной пожар на перекрёстке в сторону Лазурного, — рассказал 74.ru читатель Максим. — Проезжал и увидел, как остановившиеся люди с помощью веток тушили пожар от дороги в сторону аэропорта. Я остановился, оценил обстановку, понял, что огонь расходится все больше с каждой секундой. Сразу позвонил по номеру 112, сообщил диспетчеру локацию и пошёл тушить так же, как и все, — подручными средствами. Экстренные службы среагировали очень чётко и быстро, буквально в течение 10 минут подъехала пожарная машина и незамедлительно приступили к тушению. Низкий поклон и огромная человеческая благодарность за спасение леса!

В региональном МЧС уточнили, что вызов о пожаре они получили в 13 часов 17 минут.

— Пожар произошёл возле деревни Сычёво , на повороте со стороны объездной дороги, — добавили в МЧС. — Горел лес вдоль железной дороги. На месте работала одна автоцистерна. Огонь удалось ликвидировать полностью, угрозы населённым пунктам нет. Но сейчас сотрудники МЧС повторно работают на этом же участке, где вновь произошло возгорание.

О том, что горит трава, 74.ru сообщили жители Металлургического района. В 17:56 на место выезжали четыре автоцистерны. Угрозы жилым домам и другим зданиям, по словам регионального МЧС, нет.

Накануне МЧС боролись с крупным пожаром в берёзовом лесу рядом с домами в микрорайонах «Белый хутор» и «Просторы».