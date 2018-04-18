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СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки «Зимней вишни»
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СК: прокуратура несколько лет запрещала пожарные проверки «Зимней вишни» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Следствие выясняет причины многолетних запретов прокуратурой проверки противопожарной безопасности в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».
Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, сотрудниками СКР допрошены прокурор города Кемерово и его помощник. Им задали вопрос: почему были запрещены противопожарные проверки предприятий владельца здания ТРЦ — ОАО «Кемеровского кондитерского комбината» и крупнейшего арендатора ООО «Зимняя вишня Кемерово»?
Петренко подчеркнула, что работники прокуратуры объяснили этом тем, что руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства.
17 апреля в своем докладе Совету Федерации генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил сенаторам, что следственные подразделения СКР продолжают оставаться неэффективными как на стадии приема обращений, так и при расследовании уголовных дел.
Следственный комитет России был образован в 2011 году вместо Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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