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Стройплощадку в Одинцове проверили на пожарную безопасность
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Стройплощадку в Одинцове проверили на пожарную безопасность 

360tv.ru 59 минут назад
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели рейд в Одинцове. Сотрудники ведомства проверили стройплощадку на пожарную безопасность. Инспекция прошла на территории бывшего военного городка, где достраивают жилой комплекс «Одинцово‐1». Эта проверка стала первой в рамках рейда «Стройплощадка — безопасная территория».
Сегодня мы проводим первый такой рейд из достаточно большого количества запланированных. У нас сегодня здесь плановая проверка и кроме этого мы обращаем особое внимание на противопожарную безопасность. У нас в Московской области достаточно большое количество рейдов. Мы проведем их в течение месяца
— Александр Басенин, первый заместитель начальника Главгосстройнадзора МО.
Сотрудники Главгосстройнадзора осмотрели штаб строительства, два бытовых городка, а также строительную площадку корпусов жилого комплекса. Во время проверки сотрудники обратили особое внимание на размещение жилья для строителей, наличие огнетушителей, ведер, сигнализации на территории бытовок. Кроме того, инспекторы проверили, как будут действовать строители в случае возгорания.
Замечания были по поводу размещения бытовок на строительном городке, соответственно, не были выполнены полностью противопожарные стены, разделяющие городки на отдельные отсеки. Были также несколько замечаний по поводу систем пожарной безопасности. А так городок соответствует требованиям пожарной безопасности
— Юрий Миронов, заместитель начальника отдела специальных видов надзора.
Все выявленные нарушения учтут и занесут в акт проверки. Если их не устранят в срок, то уже будут приняты меры.
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