15 машин выехали на пожар на проспекте Фрунзе: горят несколько зданий

Крупный пожар разгорелся в начале проспекта Фрунзе . Здесь вспыхнули здания среди старых жилых двухэтажных бараков.

Огонь вспыхнул в двух расселённых зданиях и перекинулся на несколько сараек.

— На место выехали 15 единиц техники, сообщение о пожаре поступило в 17:05, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области

Пожарные уже 20 минут борются с огнём, а местные жители выбежали из своих домов и обступили территорию вокруг.

Сильный пожар быстро перекинулся на соседние постройки

Автовладелец скорее покидает двор