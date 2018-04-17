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15 машин выехали на пожар на проспекте Фрунзе: горят несколько зданий
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15 машин выехали на пожар на проспекте Фрунзе: горят несколько зданий 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Крупный пожар разгорелся в начале проспекта Фрунзе. Здесь вспыхнули здания среди старых жилых двухэтажных бараков.
Огонь вспыхнул в двух расселённых зданиях и перекинулся на несколько сараек.
— На место выехали 15 единиц техники, сообщение о пожаре поступило в 17:05, — рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.
Пожарные уже 20 минут борются с огнём, а местные жители выбежали из своих домов и обступили территорию вокруг.
Сильный пожар быстро перекинулся на соседние постройки
Автовладелец скорее покидает двор
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