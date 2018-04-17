Следствие рассказало, как проходит расследование по делу о гибели людей в кемеровской трагедии

В пресс-службе ведомства отметили, что они и дальше собираются занимать открытую позицию по данному вопросу.

Следственный комитет России (СК РФ) продолжает регулярно делиться подробностями о работе следствия по уголовному делу о гибели людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . В пресс-службе ведомства отметили, что они и дальше собираются занимать открытую позицию по данному вопросу.

В СК РФ также подчеркнули, что достоверную информацию о следственных и процессуальных действиях, результатах экспертиз может предоставить только ведомство. Заявления других должностных лиц, касающиеся отдельных аспектов трагедии, а также оценки действий тех, к кому у следствия имеются вопросы — недопустимы, выделили в пресс-службе.

— Для нас не новость, что фигуранты уголовных дел и их адвокаты постоянно придумывают новые, удобные им версии произошедшего. Следственный комитет установит объективную картину произошедшего на основании анализа совокупности доказательств, полученных в рамках расследования уголовного дела, — добавила официальный представитель СК России Светлана Петренко

ЧТО ПРОИЗОШЛО

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека, среди них были дети. Пропавших без вести нет. По последним сведениям, в результате пожара пострадали 79 человек.

По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых затем арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли 28 марта.

Глава государства также взял под контроль ход расследования уголовных дел. Позже губернатор региона Аман Тулеев ушел в отставку.

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