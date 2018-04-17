Ветераны-огнеборцы получают письма от подрастающего поколения

Орловской области проходит акция «Письмо ветерану», организованная Главным управлением МЧС России по Орловской области. Люди, многие годы служившие в пожарной охране и отдавшие много сил на обеспечение безопасности граждан, получают яркие и трогательные письма-поздравления от детей.

Цель акции — поддержка ветеранов, воспитание у подрастающего поколения уважение к старшим, ветеранам пожарно-спасательного дела, к профессиям пожарного и спасателя, а также развитие творческих способностей детей. В этом году акция проходит уже в третий раз и проводится в рамках Года культуры безопасности и 130-летия Вольного пожарного общества в Орле.

В акции принимают участие воспитанники детских домов и школ-интернатов области. В Главное управление МЧС России по Орловской области они представляют творческие работы, созданные в виде писем, сочинений, поздравлений и рисунков. В работах подчеркивается важность и значимость профессии огнеборца.

Время вручения писем было выбрано неслучайно. 17 апреля отмечается столетие создания советской пожарной охраны. Ветераны-огнеборцы свой профессиональный праздник отмечают именно в этот день. 17 апреля 1918 года Совет Народных Комиссаров РСФСР издал декрет «Об организации государственных мер по борьбе с огнем», который сыграл значительную роль в деле становления и развития пожарной охраны.

Подобные акции накануне Дня советской пожарной охраны проводятся во всех районах Орловской области, и нынешние сотрудники МЧС России идут поздравить ветеранов и передать им письма с благодарностями от подрастающего поколения. Живое общение с людьми, отдавшими большую часть своей жизни службе в пожарной охране Орловщины, это дань уважения от молодого поколения сотрудников МЧС.

Главное, что каждый ветеран, будет точно уверен в том, что он не забыт, его опыт необходим, актуален и для действующих сотрудников чрезвычайного ведомства.