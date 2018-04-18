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СК выяснит, почему были запрещены противопожарные проверки в «Зимней вишне»
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СК выяснит, почему были запрещены противопожарные проверки в «Зимней вишне» 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых торговый центр «Зимняя вишня» был отнесен к малому бизнесу и в нем с 2016 года не проводились проверки противопожарной безопасности.
СКР допросил прокурора Кемерова и его помощника. По их словам, надзорное ведомство руководствовалось разъяснениями вышестоящего руководства.
"В распоряжении следствия имеются документы прокуратуры Кемеровской области и Кемерова о необходимости исключения из плановых проверок предприятий, относящихся к категории малого и среднего бизнеса", — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Также по делу о пожаре были проведены обыски в ГУ МЧС по региону, в доме начальника ведомства и руководителей структурных подразделений.
"Следствие продолжает устанавливать причастность сотрудников МЧС к этому происшествию и роль каждого из них в трагической гибели людей", — добавила Петренко.
В результате пожара 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Еще 79 человек, включая 27 детей, пострадали.
Сотрудники СКР выяснили, что в ТЦ неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения не включил охранник. По делу о пожаре арестованы восемь человек. После трагедии губернатор Кемеровской области подал в отставку.
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