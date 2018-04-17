Акционеры «Зимней вишни» заявили, что не занимались оперативным управлением 

НОВОСИБИРСК, 17 апр — РИА Новости. Акционеры компании «Кемеровский кондитерский комбинат», в том числе миллиардер Денис Штенгелов, не занимались оперативным управлением торговым центром «Зимняя вишня», который сгорел в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании «Кондитерус Ком», совладельцем которой является Штенгелов.
"Оперативным управлением площадей ТРЦ «Зимняя вишня» ("Кемеровскому кондитерскому комбинату" принадлежала часть торгового центра) акционеры, в том числе Денис Штенгелов, не занимались. Поскольку по факту случившегося идет расследование, до его завершения от других комментариев решено воздержаться", — говорится в ответе «Кондитерус Ком» на запрос РИА Новости о сроках возможного приезда Штенгелова в Россию и возможных проблемах с финансированием ремонта системы пожарной безопасности ТЦ.
Как сообщалось ранее, основной собственник ТЦ «Зимняя вишня» — компания «Кемеровский кондитерский комбинат», которым владеет компания «Кондитерус Ком», главным акционером которой является Штенгелов. После трагедии он сообщал РИА Новости, что планирует вернуться в Россию, однако точные даты не назвал.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. До этого Бастрыкин отмечал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра.
Пожар в четырехэтажном торговом центре произошел 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы). В рамках возбужденного после пожара уголовного дела арестованы восемь человек, в том числе гендиректор компании-собственника здания ТЦ ("Кемеровский кондитерский комбинат") Юлия Богданова и технический директор этой компании Георгий Соболев.