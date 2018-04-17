Акционеры «Зимней вишни» заявили, что не занимались оперативным управлением

"Оперативным управлением площадей ТРЦ «Зимняя вишня» ("Кемеровскому кондитерскому комбинату" принадлежала часть торгового центра) акционеры, в том числе Денис Штенгелов, не занимались. Поскольку по факту случившегося идет расследование, до его завершения от других комментариев решено воздержаться", — говорится в ответе «Кондитерус Ком» на запрос РИА Новости о сроках возможного приезда Штенгелова в Россию и возможных проблемах с финансированием ремонта системы пожарной безопасности ТЦ.

Как сообщалось ранее, основной собственник ТЦ «Зимняя вишня» — компания «Кемеровский кондитерский комбинат», которым владеет компания «Кондитерус Ком», главным акционером которой является Штенгелов. После трагедии он сообщал РИА Новости, что планирует вернуться в Россию, однако точные даты не назвал.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что готов потребовать выдачи России находящегося в Австралии Штенгелова, которому принадлежит контрольный пакет акций владеющей зданием компании. До этого Бастрыкин отмечал, что Штенгелов является главным спонсором и соучредителем торгового центра.