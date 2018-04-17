Стало известно, что загорелось в ярославском торговом центре

Ярославле загорелся торговый цент «Вернисаж». Ярославцы в панике: огромный столб дыма виден со всех концов города. Тут же эти фотографии стали попадать в соцсети с вопросом: «Что горит?».

— У одного из арендаторов помещения загорелась проводка. На место выехало 15 пожарных машин. На данный момент всё потушено, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев

Как только торговый центр загорелся, всех посетителей и работников немедленно эвакуировали. По информации спасателей, на улице оказались порядка 800 человек.

— Сейчас уже всё нормально, людей стали запускать обратно в торговый центр, — сообщили сотрудники «Вернисажа».