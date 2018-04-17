Ещё
Стало известно, что загорелось в ярославском торговом центре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, что загорелось в ярославском торговом центре 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
В Ярославле загорелся торговый цент «Вернисаж». Ярославцы в панике: огромный столб дыма виден со всех концов города. Тут же эти фотографии стали попадать в соцсети с вопросом: «Что горит?».
В управлении МЧС по Ярославской области рассказали, что задымление пошло из вентиляции.
— У одного из арендаторов помещения загорелась проводка. На место выехало 15 пожарных машин. На данный момент всё потушено, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.
Как только торговый центр загорелся, всех посетителей и работников немедленно эвакуировали. По информации спасателей, на улице оказались порядка 800 человек.
— Сейчас уже всё нормально, людей стали запускать обратно в торговый центр, — сообщили сотрудники «Вернисажа».
76.ru: последние новости
В Ярославле загорелся торговый центр: 600 человек эвакуировали В Ярославле эвакуировали общежитие педуниверситета Появилось видео крупного пожара на проспекте Фрунзе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США166
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам4
Крым попадет на украинские деньги177
Россия отказалась перевозить грузы НАТО524
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение