Ещё
В Волгограде закрыли «Киномакс» и батутный комплекс «Небо»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгограде закрыли «Киномакс» и батутный комплекс «Небо» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Прокуратура через суд закрыла «Киномакс» и батутный комплекс «Небо» в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в батутном комплексе при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдались проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кроме того, в некоторых помещениях были демонтированы установки противопожарной защиты. А конструкция одного из лабиринтов перекрывает эвакуационный выход с первого этажа. «Собственником помещения также незаконно изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной безопасности здания», — подчеркнули в прокуратуре.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде временно закрыли ТРК «Семь звезд» после проверки прокуратуры В Волгограде начали выжигать камыш и траву для профилактики пожаров В лесных хозяйствах Волгоградской области высадят 4,5 миллиона саженцев
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский космос оказался под угрозой из-за США166
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту14
МЧС обратилось к москвичам4
Крым попадет на украинские деньги177
Россия отказалась перевозить грузы НАТО524
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
02:51
Этушу потребовалась помощь врачей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение