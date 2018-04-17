В Волгограде закрыли «Киномакс» и батутный комплекс «Небо»

Прокуратура через суд закрыла «Киномакс» и батутный комплекс «Небо» в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в батутном комплексе при эксплуатации эвакуационных путей не соблюдались проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности. Кроме того, в некоторых помещениях были демонтированы установки противопожарной защиты. А конструкция одного из лабиринтов перекрывает эвакуационный выход с первого этажа. «Собственником помещения также незаконно изменен предусмотренный документацией класс функциональной пожарной безопасности здания», — подчеркнули в прокуратуре.