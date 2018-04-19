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Приставы опечатали двери «Киномакса» в Волгограде
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Приставы опечатали двери «Киномакса» в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Судебные приставы опечатали залы в «Киномаксе» в Ворошиловском районе Волгограда 18 апреля. На днях прокуратура через суд добилась временного закрытия объекта.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», связано опечатывание залов с тем, что кинотеатр не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности. Оказалось, что в нем не работают автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения об эвакуации посетителей. Кроме того, на первом этаже огнетушители находились не в свободном доступе.
Напомним, недавно из-за нарушений правил пожарной безопасности прокуратура через суд приостановила работу кинотеатра в ТРЦ «Европа Сити Молл», ТРК «Семь звезд» («Диамант на Тракторном»), батутных центров «Гравитация» и «Небо», торговых центров «КиндерМолл» и «Китайгород».
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