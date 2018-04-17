Юрий Колокольцев наградил уральских полицейских, которые пробрались в пылающие дома и спасли людей

Глава МВД РФ Юрий Колокольцев наградил двух уральских полицейских, которые, рискуя своей жизнью, спасли людей из огня. Юрий Маханов из Камышлова и Анатолий Смакотин из Тавды получили медали из рук министра.

Инспектор ДПС Анатолий Смакотин получил награду за то, что 16 февраля поздним вечером он вытащил через окно из горящего дома пожилую женщину, а потом из второй половины дома вывел семью — двух взрослых и двух детей. Причём отличившийся инспектор был в отпуске — он возвращался со своей семьёй от родителей на личном авто, когда заметил пожар.

А полицейский Юрий Маханов в Камышлове спас трёх человек из горящего деревянного дома 9 мая 2017 года. Семь полицейских приехали на вызов раньше пожарных. Маханов по лестнице забрался на второй этаж, в квартиру, над которой полыхал огонь, и разбудил спящих хозяев и гостя. Выход через дверь оказался задымлен, так что Маханов переправил перепуганных людей через окно и передал их своим сослуживцам, работавшим вне горящего дома.

На мероприятие в Москву были приглашены 16 полицейских, совершивших героические поступки, из 14 регионов Российской Федерации . Все они, подвергая опасности собственные жизни, задерживали вооружённых преступников, вытаскивали из воды утопающих, выносили детей из огня, приходили на выручку упавшим на рельсы.

Владимир Колокольцев напомнил, что скоро российская полиция отметит 300-летие со дня образования, и подчеркнул, что современное поколение защитников правопорядка достойно продолжает лучшие традиции министерства. Глава МВД России поблагодарил награждённых сотрудников за добросовестную службу и верность присяге.