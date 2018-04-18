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СК выясняет у прокуратуры причину запрета на проверки пожбезопасности в «Зимней вишне»
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СК выясняет у прокуратуры причину запрета на проверки пожбезопасности в «Зимней вишне» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
СК выясняет, почему прокуратура несколько лет запрещала проверки противопожарной безопасности в «Зимней вишне» в Кемерове.
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