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Курянина наградил глава МЧС России Владимир Пучков
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Курянина наградил глава МЧС России Владимир Пучков 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Памятную медаль «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018» получил руководитель областного отделения ВДПО Игорь Козьмин
17 апреля в день 100-летия советской пожарной охраны, глава МЧС России Владимир Пучков наградил ветеранов и сотрудников пожарной службы памятной медалью «Пожарная охрана на службе людей. 1918-2018». Награду получил руководитель Курского областного отделения ВДПО Игорь Козьмин.
Игорь Анатольевич Козьмин возглавил Курское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» в 2014 году. Он окончил Курский филиал Орловского юридического института МВД России. В Государственной противопожарной службе он с декабря 1984 года. Также продолжительное время он занимал должность начальника пожарной части Тимского района, затем начальника пожарной части № 1 по охране микрорайона ОАО «Курскхимволокно» г. Курска. Неоднократно принимал участие в тушении крупных и сложных пожаров, ликвидации ЧС.
С января 2009 года по декабрь 2013 года Игорь Анатольевич являлся начальником ФГКУ «1 ОФПС по Курской области» — возглавлял федеральную составляющую Государственной противопожарной службы в нашем регионе.
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