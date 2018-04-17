МЧС проверят помещения, в которых проходят квесты

В ходе внеплановых проверок сотрудники МЧС будут обращать пристальное внимание на помещения, где проводят квесты.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, квесты чаще всего проводятся в полуподвальных или заброшенных помещениях. В ходе квеста игроков закрывают на неопределенное время в помещении. Чтобы оттуда выбраться, им необходимо решить ряд задач. Также существуют и квесты для детей, где игроки находятся в закрытом помещении.