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МЧС проверят помещения, в которых проходят квесты
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МЧС проверят помещения, в которых проходят квесты 

АиФ Кузбасс 6 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
В ходе внеплановых проверок сотрудники МЧС будут обращать пристальное внимание на помещения, где проводят квесты.
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Рината Еникеева, квесты чаще всего проводятся в полуподвальных или заброшенных помещениях. В ходе квеста игроков закрывают на неопределенное время в помещении. Чтобы оттуда выбраться, им необходимо решить ряд задач. Также существуют и квесты для детей, где игроки находятся в закрытом помещении.
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